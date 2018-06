Swing, move and smile- eine beschwingte Smovey-Stunde in der Natur

Das besondere an den grünen Ringen sind die vier Stahlkugeln im Innern, die bei Bewegung eine Vibration entstehen lassen, die bis in die Tiefenmuskulatur hinein wirken.Von Mobilitätsübungen über Kräftigungsübungen des Körpers bis hin zu Entspannungsübungen in der Natur sind mit den Smovey-Ringen möglich.Smovey fördert u. a. die Koordination, stärkt das Herz-Kreislaufsystem und trainiert beide Gehirnhälften. Kurzum es ist das kleinste Fitness-Studio der Welt.

Erleben Sie eine beschwingte Stunde mit Spaßfaktor und erfahren Sie selbst die positiven Wirkungen der Ringe.