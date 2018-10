Snak the Ripper (Live)

Seit einer halben Dekade ist Snak The Ripper vom unbekannten Underground-MC zum Kult-Phänomen geworden. Zwei Mal in Folge wurde er als “HipHop Artist Of The Year” der “Western Canadian Music Awards” nominiert (2016/2017).

Mitlerweile hat er über 50.000.000 Youtube Views und 20.000.000 Audio-Streams. Ohne ein festes Label zu haben, verkaufte er, eigenhändig als Independent-Künstler über 35.000 Alben. Von erfolgreichen Touren in 15 verschiedenen Ländern ganz zu schweigen. Man sieht Snak The Ripper inzwischen mit Größen wie Raekwon, Tech N9ne, Yelawolf oder Macklemore die Bühne teilen. Sein zuletzt erschienes Album “From The Dirt” hielt sich zwei Wochen als Nummer 1-Rap/HipHop-Album in den iTunes Charts. Wir freuen uns auf ein Konzert mit Skillz, Flow und der Extra-Messerspitze “White Trash”.

www.snaktheripper.com

www.facebook.com/TheRealSnakTheRipper