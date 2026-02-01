Sneak Peek

Komödien im Theater funktionieren erst so richtig gut in der Interaktion mit dem Publikum. Die Proben ohne Publikum sind ein hartes Ringen um Präzision und Timing.

Ob die Pointen wirklich sitzen, merkt man erst, wenn Zuschauer reagieren. Deshalb haben sich einige Komödien-Regisseure ein Testpublikum gewünscht, wie es im englischsprachigen Theater Usus ist.

Sie haben die Chance auf exklusive Probeneinblicke, wenn Sie unsere Sneak Peeksbesuchen: Sie sehen bei freiem Eintritt jeweils die erste Hälfte des Stückes.

Wir sind gespannt auf Ihre Reaktionen!

Die Inszenierungsteams haben danach noch die Chance nachzujustieren. Deshalb müssen Sie sich unbedingt die ganze Inszenierung anschauen, die dann unter Ihrem Einfluss vollendet wurde.

Buchen Sie jetzt, die Plätze sind limitiert ─ online können Sie bis zu 2 Tickets buchen, wenn Sie mehr Karten benötigen, wenden Sie sich an einfach an unsere Theaterkasse:

per Telefon 07131/563001 oder per E-Mail an kasse@theater-hn.de.