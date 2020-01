Der Winter hält Einzug in Baden Württemberg. Das bedeutet: Snowstorm steht vor der Tür!Auch dieses Jahr lassen wir unser etabliertes Winter-Event nicht ausfallen und präsentieren euch fantastische Rock- und Metal-Acts aus der Region für einen schmalen Taler. Die traditionelle Sause steigt am 15.02.2020 im Gleis 3 in Neckarsulm. Demnächst gibt es weitere Infos zum Event!