Snowtime #3: Ski-Movies - Berggipfel. Tiefschnee. Adren

Wir zeigen die beiden Filmproduktionen „Supervention 2“ und "quattro roadtrip neuseeland". Tiefe Einblicke in das Freeriden/Freeskiing gibt ein kurzer Talk mit Nadine Wallner.

Geschwindigkeit und Sprünge, Höhen und Tiefen, Frustration und Erleichterung. Das sind die Zutaten für die Filmproduktion „Supervention 2“.Die inspirierende Dokumentation taucht ein in die Welt des Actionsports des Skifahrens und Snowboardens. Spüre den Willen, die Kraft und die Motivation die es braucht, um Risiken zu meistern, Angst zu überwinden und gestärkt aus Verletzungen zurück zu kehren. Lerne die besten Athleten kennen, von den jungen und ambitionierten, bin hin zu den Legenden, die sich dazu entschlossen, alles zu riskieren.Der norwegischsprachige Film mit englischen Untertiteln zeigt was es bedeutet, den Arbeitsalltag und das Familienleben für den absoluten Nervenkitzel aufzugeben. Die erstklassigen Aufnahmen entführen uns an einzigartige Locations, unter anderem in Norwegen, Schweden, Chile, Alaska, Österreich, Japan und Colorado.Neben „Supervention 2“ zeigen wir noch den englischsprachigen (deutsche Untertitel) Kurzfilm „quattro roadtrip Neuseeland“.Moderator Nico Zacek begrüßt zu einem kurzen Talk unter anderem Nadine Wallner. Die 29-jährige Österreicherin ist im Freeride und Freesking unterwegs.Erleben Sie einen Abend voller Nervenkitzel.