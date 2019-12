× Erweitern ©istock.com/gldburger Streik bei der Post

Hast du dich eigentlich schon mal gefragt was mit deinem Brief oder deiner Postkarte passiert, nachdem du diese in den Briefkasten eingeworfen hast?.

Wir möchten euch einen kleinen Einblick bei der BWPOST Böblingen GmbH geben und eure Fragen dazu beantworten. Im Anschluss gestalten wir gemeinsam eine Briefmarke.