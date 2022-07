Von Juni bis Ende August 2022 findet in Wiesloch eine einmalige Konzertreihe statt: die „Kulturbühne 2022…so klingt Wiesloch“.

Durch ein Kulturförderprogramm des Landes Baden-Württemberg kann Andreas Widder (Rockin' Rollin' Products, bekannt u.A. vom Walldorf Rock'n'Roll Weekender und dem Dielheimer Herbst) in Zusammenarbeit mit der Stadt Wiesloch und unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dirk Elkemann in diesen Sommer zwölf Konzerte präsentieren, bei denen es hauptsächlich um eines geht: Musiker*innen eine Bühne geben, sie angemessen zu bezahlen und somit einen Neustart aus dem Corona-Loch zu ermöglichen. „Kunst und Kultur, Rock und Pop werden noch lange Zeit brauchen, bevor die benötigten Strukturen neu gewachsen und zukunftsfähig reaktiviert sind“, so Widder, „wir müssen noch die Löcher aus den letzten Jahren stopfen und gleichzeitig im Jetzt und Hier in die Zukunft arbeiten“. Umso mehr freut sich der Veranstalter gemeinsam mit der Stadt Wiesloch an drei unterschiedlichen Plätzen, jeweils bewusst an Wochentagen, Konzerte ab 18.30 Uhr anzubieten, die bei freiem Eintritt legere und schöne Sommerabende versprechen.