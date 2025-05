So Lieb Quartet

Die neue Formation aus der Schweiz hat sich im Rahmen der Zoo-Studiosession in Bern gebildet. Die vier virtuosen, vielseitigen Musiker*innen bringen ihre einzigartigen musikalischen Stimmen in einen zeitgemäßen Kontext. Es entsteht eine feinfühlige, transparente, rhythmische und wohlklingende Musik, in der Komposition und Improvisation Hand in Hand gehen und die von ihrer Unvorhersehbarkeit lebt.

Die Essenz des Quartetts ist ihr Zusammenspiel und ihre Verbindung. - eine Verbindung zwischen den Musiker*innen, zwischen den Instrumenten, zwischen Klängen, Rhythmen, Improvisation, Komposition, Motiven. Das klangliche Gewebe ist manchmal dicht und stark oder lose, fein, straff, luftig, wackelig, stabil und ruhig.

Es ist ein Fließen, ein Fließen lassen und Wechseln, eine stetige Suche nach Neuem, Unerwartetem, nach dem Brechen von Hörerwartungen, nach Harmonie und Wohlklang, Beruhigung. Es geht um die Verbindung zum Publikum, um das Spielen mit dem Raum, den Herzschlägen, den Atmungen. Es entsteht ein Konzentrationsstrom, gemeinsames Pausieren, Ausharren, gemeinsames Losrauschen. Die Kompositionen erwachen, nehmen ein Eigenleben an, entwickeln sich weiter.“

Besetzung:

Philipp Leibundgut - drums

Sonja Ott - trumpet

Jules Martinet - double bass

François Lana - piano