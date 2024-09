So male ich - Ausstellung mit Biagio Augello

Biagio Augello hat seine Wurzeln im apulischen San Nicandro. Er wanderte in den 60ern nach Deutschland aus. Bereits in seiner Kindheit war er von der Malerei fasziniert und entwickelte über die Jahrzehnte seinen eigenen Malstil. Biagio Augello bezieht seine Inspiration durch Streifzüge durch die Natur und Reisen in mediterrane Länder. Die Bilder entstehen in Acryl auf Leinwand. Info beim Kulturnetz (07173 / 91431 250) oder kulturnetz@heubach.de. Die Ausstellung kann zu folgenden Zeiten besichtigt werden. Montag bis Freitag 9 - 17 Uhr. In den Ferien geschlossen.