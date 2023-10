Lieder von gestern bis heute: Mit Chansons und Liedern aus rund 100 Jahren erzählen Sänger Gabriel Weber und Pianist Peter A. Rodekuhr die Liebesgeschichte von Webers Großeltern Maria und Josef nach.

Von „Bel Ami“ über „Eins und eins das macht zwei“ und einem Italo-Schlager-Medley bis hin zu „So oder so ist das Leben“ zeichnen sie die Lebensstationen seiner Großeltern nach – vom Kennenlernen und dem ersten Verliebtsein über die Zukunftspläne und Herausforderungen eines Lebens in den 1930er-Jahren in Deutschland bis hin zum Marschbefehl von Josef und die Zeit danach.