„Ich jogge nicht, ich laufe Amok“ – ganz unter diesem Motto wird Gilla Cremer in Begleitung von Gerd Bellmann (Klavier) die Chanson-Ikone Hildegard Knef in einem musikalischen Theater wieder zum Leben erwecken.

Aus Interviews, Gedichten, Schlagzeilen und dem Weltbestseller “Der geschenkte Gaul” hat Gilla Cremer eine dichte, ja zwingende Collage zusammengestellt. Eine mit viel Musik. Es ist faszinierend, wie Gilla Cremer zweieinhalb Stunden lang mit der Knef altert: Sie ist das junge Mädchen, das beim Großvater durch den Garten tollt, sie ist die gefeierte Diva, die als UFA-Star Nummer eins im Nerzmantel quer durch die Republik komplimentiert wird, sie ist die gebeugte alte Dame, versteckt unter viel zu großer Hutkrempe und noch größerer Sonnenbrille, die kurz vor dem letzten Vorhang den Sinn und Zweck des menschlichen Lebens und Leidens auf die vielleicht wichtigste Frage herunterbricht: Wenn du abtrittst, dann zählt nur eines: Wie viele Menschen waren glücklich, dass du gelebt hast?

Eine Liebeserklärung an eine vielseitig begabte Künstlerin, eine wirkliche Entdeckungsreise für alle, die “die Knef” als Klatsch- und Schlagertante verbucht hatten, ein bewegender Abend für ihre Verehrer und eine ungewöhnlich unterhaltsame Lektion in deutscher Geschichte.

„So oder so“ – lassen Sie sich in die spannende Welt der der bekannten Sängerin, Schauspielerin und Schriftstellerin entführen und vielleicht regnet es auch in der Stadthalle MUSEUM in Hechingen am Ende rote Rosen.