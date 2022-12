So reicht das nicht - Mit: Ernst-Ulrich von Weizsäcker

So reicht das nicht! Warum der Klimaschutz unsere volle Aufmerksamkeit benötigt: Ein Weckruf.

Wieder keine Sternstunde der Klimapolitik: Fünf Jahre nach dem Pariser Abkommen hat auch die Konferenz 2021 in Glasgow keinen nennenswerten Durchbruch erzielen können, um der globalen Erwärmung und dem Klimawandel erfolgversprechend den Kampf anzusagen. Scharfsinnig analysiert Ernst Ulrich von Weizsäcker die Auswirkungen von Globalisierung, unkontrolliertem Wachstum und Materialismus. Eindringlich wie selten warnt der Umweltwissenschaftler vor den drastischen Folgen der Erderwärmung für Mensch und Natur - und gibt klare Handlungsempfehlungen für Politik, Weltwirtschaft und Gesellschaft.

Zur Person:

Ernst-Ulrich von Weizsäcker, Umweltwissenschaftler und Mitglied des Club of Rome. Er war Direktor an das UNO-Zentrum für Wissenschaft und Technologie in New York, Direktor des Instituts für Europäische Umweltpolitik und Präsident des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie. Von Weizsäcker lehrte als Professor u.a. an der University of California. Er zählt international zu den bedeutendsten Stimmen für nachhaltige Entwicklung.