So schmeckt Balance – flexitarisch und nachhaltig genießen

Im vielfältigen Dschungel moderner Ernährungsformen begegnet man auch dem Begriff „Flexitarier“. Damit werden Menschen beschrieben, die sich überwiegend pflanzlich ernähren, jedoch gelegentlich auch zu tierischen Produkten greifen.

Die Gründe für eine flexitarische Lebensweise sind ebenso unterschiedlich wie persönlich: Viele wählen sie aus gesundheitlichen Überlegungen, aus ethischer Verantwortung oder aus dem Wunsch heraus, bewusster und nachhaltiger mit Umweltressourcen umzugehen.In Ihrem Vortrag wird die Diätassistentin die Grundlagen für diese Ernährungsweise erklären.

Der Vortrag "So schmeckt Balance – flexitarisch und nachhlaltig genießen" findet in der Reihe "Ernährungsgespräch" statt und wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness organisiert.