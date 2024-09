"So schön kaputt"- Musik-Kabarett-Show über ein Land im Wandel

Kabarett-Highlight in Stuttgart

Die bekannten Kabarettisten und Schauspieler Sandra Jankowski & Frank Klaffke aus Berlin präsentieren am 24. Oktober in Stuttgart ihre neue Musik-Kabarett-Show "So schön kaputt" - ein stimmgewaltiger Abend mit witzigen Sketchen, klugen Pointen und viel Musik

Du wachst morgens auf und fragst dich: ist dieses Land verrückt geworden- oder bin ich es, der spinnt? Und wer hat das alles verbockt? Eine Studentenbude kostet im Monat soviel wie ein Kleinwagen, der Schul-Hausmeister wird zum Lehrer umgeschult, und die Bahn ist irgendwo verschollen im Funkloch-Nirvana. Egal ob Mietenwahnsinn, Bildungskatastrophe oder Baustellen-Bingo- der Markt regelt nichts! Und das einzige, das immer weiter wächst, ist die Ungleichheit. Denn dein Geld ist ja nicht weg- es hat nur jemand anderer.

Am 24.Oktober um 20.15 Uhr im Theaterhaus Stuttgart erwartet das Publikum ein Abend voller Humor, Tiefgang und musikalischer Höhepunkte, wenn die stimmgewaltige Sandra Jankowski und der virtuose Frank Klaffke am Klavier loslegen. Mit witzigen Sketchen, mitreißenden Songs und klugen Pointen analysieren Jankowski und Klaffke die Lage unseres Landes. Dieses Programm ist perfekt für alle, die nichts Vernünftiges geerbt haben, und die nicht länger das Schnarchen von Olaf Scholz als Klingelton fürs Handy wollen. Humorvoll, kritisch, emotional, und wo nötig auch mal richtig böse. Die Devise: Lachen, Nachdenken und vielleicht sogar- Machen! Denn was kaputt ist, muss nicht kaputt bleiben. Du bist nicht allein!

Sandra Jankowski und Frank Klaffke sind als Kabarettisten, Schauspieler und Musiker seit Jahren auf unzähligen Bühnen des Landes zuhause.

Tickets: Vorverkauf bei reservix https://theaterhaus.reservix.de/p/reservix/event/2241991, Vorverkauf 22,-€, erm. 18,-€, Theaterhaus-Kasse: 0711 40207-20/ -21 / -22 / -23

Infos zur Veranstaltung : https://www.theaterhaus.com/de/programm-tickets/so-schon-kaputt/564

Infos zu den Künstlern : https://www.jankowski-und-klaffke.de/

Ein unvergesslicher Abend und ein Muss für alle, die über den Zustand unseres Landes lachen und nachdenken wollen!