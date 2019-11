So semmer halt mit Support - Rock

So semmer halt

So semmer halt bieten beste Unterhaltung fernab des Pop-Mainstream und zwar auf schwäbisch. Eingängige Melodien gepaart mit einer ordentlichen Portion Wortwitz zeichnen ihre Lieder über Freundschaft, Heimatverbundenheit und blonde Kaltgetränke aus. Überzeugen Sie sich selbst!

Die fünf Jungs aus dem schönen Remstal können bereits auf eine 15-jährige Bandgeschichte zurückblicken. Die Herzensentscheidung Songs in ihrer Muttersprache, schwäbisch zu schreiben kam aber erst 2013. Schnell war klar, dass dies der richtige Weg ist. Seither erfreuet sich die Kapelle über eine wachsende und treue Fangemeinde. So kam, was kommen musste... Das erste Album! Seit dem 29. November 2014 ist es erhältlich mit 14 Songs, welche mit ihrer sympathischen Art das Ländle im Sturm erobern werden.

Oineweag

Die Nürtinger Band „oinaweag“ wurde 2018 gegründet.

In der Besetzung Gitarre (Jörn Linckh), Baß (Gert Balbach), Geige (Georg Lakeit) und mehrstimmigem Gesang interpretieren „OINEWEAG“ Folkklassiker und allerseits Bekanntes mit schwäbischen Texten auf ihre ganz eigene Weise. Trotz des Newcomer - Status können die drei Nürtinger Urgesteine auf die Erfahrungen aus unterschiedlichen Bands zurückgreifen und bringen daher auch eigen - komponierte Stücke mit.

Humor und Tiefsinn wechseln mit in Mundart erzählten Geschichten und machen so ein einzigartiges Musikerlebnis daraus.