So wars, so waret se ond so hent se g`lebt

Salzstadel Madergasse 7, 72070 Tübingen

Gestalten und Erzählungen aus Tübingens 50er Jahren mit Wilhelm F. Gugel u.a.

Wilhelm F. Gugel ist Autor, Chronist und Maler. Seine Erinnerungen an das Leben in der Tübinger „Unterstadt“ mitsamt seinen prägnanten Gestalten sind bestechend präzise und doch immer von Wohlwollen getragen. In Wort und Bild wollen wir an diesem Abend zusammen in eine versunkene Welt zurückschauen, die ganz und gar nicht ohne Konflikte, aber doch von intensiven Verbindungen untereinander geprägt war.

Info

Theater & Bühne
