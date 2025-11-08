Jazz, Funk und Soul aus Stuttgart.

Wir sind So What – eine 8-köpfige Jazz-, Funk- und Soulband aus Stuttgart. Mit einer groovigen Rhythmusgruppe bestehend aus Harald am Piano, Siegfried am Bass, Alfonso an der Gitarre und Kurt am Schlagzeug bringen wir den Sound zum Grooven.

Simone, Thomas und Krisna ergänzen uns kraftvoll an Alt-, Tenor-/ Baritonsaxofon und Trompete. Sie liefern nicht nur satte Backgrounds und starke Kicks, sondern glänzen auch mit ihren Melodien.

Mario gibt unserem Sound mit seiner vielseitigen Stimme den entscheidenden Charakter. Ob stark und soulig oder sanft und rockig – er deckt ein breites Spektrum ab.