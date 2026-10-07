SO WILD NACH ERDBEERMUND & GALGENSTRICK

François Villon lebte im 15. Jahrhundert und nicht besonders lang.

Aber abenteuerreich. Für zum Teil schwerere Delikte versuchte er durch Vortrag satirischer Balladen Milde zu erreichen –klappte so mittelmäßig. Er schrieb sie nieder, was ihn später zum bedeutendsten Dichter des französischen Spätmittelalters machte.

Paul Zech lebte über vier Jahrhunderte später. Es brauchte fünf der Germanistik nahestehende Personen, um sein Leben nachzeichnen zu können. Denn seine eigene Erzählung passte er ganz veritabel an die Umstände an. Doch war er ein fleißiger Schreiber und überarbeitete sein Werk ständig. Ebenso frei übersetzte er Villon und dichtete einfach einiges dazu.