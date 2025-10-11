So wird’s einfacher, wenn’s kompliziert wird

Empathische Kommunikation – Wie schwierige Gespräche gelingen können.

Es gibt Situationen im Ehrenamt, in denen man für die Einhaltung von Regeln kämpft und diese so deutlich machen will, dass sie auch beim Gegenüber

ankommen. Manchmal ist es notwendig, Konflikte zu klären oder unterschiedliche Sichtweisen auszuhalten – das ist nicht immer angenehm. Dabei entstehen

Situationen, die man als sehr herausfordernd empfindet. Um in solchen Situationen gelassener agieren zu können, ist es hilfreich, sich mit der Haltung der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) nach Marshall B. Rosenberg vertraut zu machen. Der Workshop verbindet theoretische Grundlagen mit praktischen Übungen.