Vorhang auf zur neuen Saison der Salonkapelle Sternenglanz! Freuen Sie sich auf Walzer und Foxtrott, Evergreens und schmissige Schlager aus den 1920er bis 50er Jahren, dargeboten in Fliege, Frack und Federboa. Formvollendet die Garderobe, hinreißend das Spiel: Die zehnköpfige Formation begeistert mit Virtuosität, perfekten Arrangements und frechem Charme. Unter dem Motto „So wird’s nie wieder sein“ laden die Musikerinnen und Musiker ein zu einer nostalgischen Reise in die goldene Zeit der Grammophone und Tanzpaläste.

Am Sonntag den 11. November um 17:00 Uhr lädt die Salonkapelle Sternenglanz zu ihrem ersten Konzert für die Saison in die Stadthalle Gerabronn ein. Präsentiert wird der Abend vom Gymnasium Gerabronn, die Bewirtung der Gäste übernehmen die 5. Klassen. Eintrittskarten sind im Vorverkauf bei P&S Schreibwaren Gerabronn, im Sekretariat des Gymnasiums, bei der Bäckerei Baier in Crailsheim und an der Abendkasse erhältlich.