Sie waren zwei Sterne am Komikerhimmel, die gemeinsam strahlten: Lewis und Clark – die Sonny Boys.Der eine undenkbar ohne den anderen. 43 Jahre lang brachten die Komiker Willie Clark und Al Lewis das ganze Land zum Lachen. Sie waren die Könige des Broadway. Dann plötzlich, von einem Tag auf den anderen, war es aus zwischen den beiden – niemand weiß warum. Seit elf Jahren haben sie sich nicht mehr gesehen. Und damit endete auch beider Karriere. Willie Clark haust mittlerweile in einem Zimmer in einem heruntergekommenen Hotel und trauert dem Ruhm der alten Zeiten, nicht aber seinem Bühnenpartner nach. Sein Neffe Ben kümmert sich um ihn, versucht ihm hin und wieder einen Job als Schauspieler zu besorgen. Aber Willie ist ein alter Grantler geworden, der sich kaum noch den Text merken kann. Und so vermasselt er einen Mini-Auftritt nach dem anderen. Das Geld wird immer knapper und Willies Laune stetig schlechter, obwohl er behauptet: »Ich bin glücklich, ich sehe nur unglücklich aus.«

Da zieht sein Neffe eines Tages einen ganz dicken Fisch an Land: Ein großer Fernsehsender stellt ein fettes Honorar in Aussicht, wenn Willie Clark und Al Lewis für eine Sendung über die Geschichte der Komik noch ein einziges Mal zusammen auftreten und ihren erfolgreichsten Sketch spielen würden. Einen Klassiker: Der Doktor und die Steuerprüfung. Der ist so komisch: »Ein Toter würde zum Leben erwachen und sich wieder totlachen« muss Willie gestehen. Doch seine Antwort lautet NEIN. Al Lewis hingegen, der inzwischen bei der Familie seiner Tochter untergekrochen ist, wäre zu einem einmaligen Comeback der Sonny Boys bereit. Um der guten alten Zeiten willen …

Der 1927 in New York geborene Neil Simon zieht seinen feinen Humor aus allzu menschlichen Schwächen und Ängsten. In »Sonny Boys« geht es um die Furcht vorm Älterwerden, vor dem Verschwinden in der Bedeutungslosigkeit, aber auch um den Wert von Freundschaft und die Großzügigkeit im Umgang mit eigenen Fehlern und denen seiner Mitmenschen. Wie in all seinen Komödien paart der Autor Sprach- und Irrwitz mit Melancholie und Tiefsinnigkeit. Mit »Barfuß im Park«, »Ein seltsames Paar«, »Plaza Suite« oder Musicals wie »Sweet Charity« wurde er zu Amerikas populärstem Drehbuch- und Bühnenautor. Anlässlich seines Todes im August 2018 würdigte die New York Times Simon als »Theater-Autor, dessen Name synonym mit Broadway-Komödien und Erfolg war« und der dazu beigetragen habe, »den amerikanischen Humor neu zu definieren«.