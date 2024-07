Yoga im Stadtpark

Zeit für Entspannung und einen guten Zweck

Yoga Lehrerin Ulrike Biedritzky lädt an vier Samstagen am Vormittag zu einer Outdoor-Yogastunde in den Stadtpark Welzheim ein. Gemeinsam bewegen und mobilisieren wir den gesamten Körper auf sanfte Weise und fließen achtsam durch verschiedene Yoga-Haltungen. Gönn' dir eine Auszeit vom Alltag & sei' dabei!

Ziel ist es, den eigenen Körper bewusster kennenzulernen, zu spüren und wahrzunehmen. Die Yoga-Sequenz ist abwechslungsreich und kreativ gestaltet und wird durch Atem- und Entspannungs-Übungen ergänzt; durch diesen ganzheitlichen Ansatz kann Körper und Geist in Einklang gebracht und das Körpergefühl geschult, Kraft aufgebaut und die Beweglichkeit/Flexibilität verbessert werden.

Die Stunde ist auch für Anfänger geeignet und kann ohne Vorerfahrung/Yoga-Kenntnisse praktiziert

Bitte bringe eine Yogamatte oder ähnliche Unterlage und etwas zu Trinken mit. Außerdem kannst du (wenn vorhanden) Yoga-Blöcke bzw. etwas Wärmeres zum Drüberziehen und/oder eine Decke für die Endentspannung mitbringen. Wähle bitte bequeme Kleidung, in der du dich gut bewegen kannst.

Die Yogastunde findet auf Spendenbasis vor Ort statt und kommt der Hochwasserhilfe Rems-Murr zugute - wähle den Betrag, den du zahlen möchtest.

Termine:

27. Juli: 9:30-10:30

4. August: 9:30-10:30

25.August: 9:30-10:30

31. August: 9:30-10:30

Treffpunkt: Pavillon Stadtpark. Bitte pünktlich da sein.

Du kannst auch gerne ohne Anmeldung & spontan direkt zur Yoga-Stunde in den Stadtpark kommen.