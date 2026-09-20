Sockendisco - einfach nur tanzen

Raus aus dem Alltag mit einer Sockendisco!

Hier bietet sich die Möglichkeit, sich frei und unbeschwert zu bewegen und sich von der Musik führen zu lassen - ohne Schuhe und ohne Vorgaben oder Choreografien.

Es geht nicht darum, wie der Tanz aussieht, sondern darum, einen Raum zu schaffen um sich selbst ausdrücken.

Dies kann dabei helfen, Verspannungen zu lösen, Stress abzubauen und mehr in Kontakt mit sich und seinem Körper zu kommen.

Wir spüren die Musik und den Rhythmus, kommen ganz im Augenblick an und genießen es, die eigene Lebendigkeit und Kraft zu spüren.

Eine Playlist mit Musik aus verschiedenen Genres und Jahrzehnten ist vorbereitet und kann auch zum „Nachtanzen“ verwendet werden.

Sie ist auf Spotify unter folgendem Link zu hören und wird alle zwei Wochen erneuert.