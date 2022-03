Socks in the Frying Pan bestehen aus Aodán Coyne an der Gitarre und am Gesang, Shane Hayes am Akkordeon und Fiachra Hayes an der Geige und am Banjo. Dieses jugendliche Trio verbindet irische traditionelle Melodien mit ihrem ganz persönlichen Flair, was ihnen viel Lob und Anerkennung verschafft hat, darunter der „New Band of the Year Award“ der Irish Music Association. Die Gruppe wurde von jedem großen irischen Festival in den USA gebucht und für ihren modernen traditionellen Stil und ihren energischen Zugang zur Musik gelobt. Sie haben eine klare Vorliebe für Live-Auftritte, die die traditionelle Essenz ihrer Musik zur Geltung bringen und für eine wirklich einzigartige Form der Unterhaltung sorgen.

Einlass: ca. 19:30 Uhr