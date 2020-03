Socks in the Frying Pan sind ein Trio von der Westküste Irlands, dem Zentrum traditioneller irischer Musik. Mit ihren dynamischen Vokalsätzen, ihrem musikalischen Können und ihrer spritzigen Bühnenpräsenz fesseln sie Zuschauer weltweit. Für die Verschmelzung traditioneller Melodien mit ihrem ganz eigenen Stil haben sie nicht nur viel Lob von Musikkritikern erhalten, sie sind auch für jedes große irische Festival gebucht und werden für ihren modernen Stil und ihre dynamische Einstellung zur Musik hoch gelobt.

Dafür gab es u.a. die Auszeichnung „New Band of the Year“ der Irish Music Association und „Best new Band“ des Tradition Review Awards. Zweifellos besticht die Band vornehmlich live, denn neben ihrer musikalischen Virtuosität ist es ihre Bühnenpräsenz, die ihre Auftrittsorte zum Beben bringt.