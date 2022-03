Socks in the Frying Pan - …wer hat die da hinein geworfen?

Das preisgekrönte junge Trio aus dem County Clare hat weltweit Publikum fasziniert mit seiner kraftvollen Darbietung, atemberaubender Musikalität und der wirklich eigenen Marke des 3-stimmigen Gesangs.

Shane Hayes langte in die Tasten, sobald er laufen und sich ans Piano setzen konnte. Seit er 8 Jahre alt ist, spielt er Akkordeon und wurde dann 2015 als der beste Akkordeon Spieler durch die Irish Music Association ausgezeichnet. Seine Musik ist beeinflusst durch Pop, Funk, Blues und Weltmusik.

Fiachra Hayes hat bereits mit zarten 3 Jahren alle erreichbaren Musikinstrumente bearbeitet. Und auch heute noch spielt er allerlei Instrumente gern, doch die Fiddle ist seine erste Passion und mit ihr wird er nun wirklich zum außergewöhnlichen Genuss auf der Bühne.

Aodan Coyne ist der Spätzünder im Trio: Er begann "erst" mit 15 Jahren Gitarre zu spielen. Das tut der Geschichte keinen Abbruch, auch er wurde vielfach ausgezeichnet und focussiert den Irish Folk auf wunderbare Weise. Die „Folk Word“ nennt ihn einen traditionellen Sänger, der in der Lage ist, die irische Song Tradition weiter zu führen und in den Rängen der großen irischen Sänger aufgenommen zu sein.

Wir bekommen einen Abend der geschmackvoll, abwechslungsreiche, brillant gespielte irische Musik bietet, die uns einfängt und hypnotisiert. Kreative Vielseitigkeit, unglaublich viel Energie, eine fröhliche, junge Bühnenpräsenz, all das macht Socks in the Frying Pan aus.