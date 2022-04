Socks in the Frying Pan - Irish Folk

Verwurzelt in der musikalischen Tradition ihrer irischen Heimat, der „Musikgrafschaft“ Clare, hat die Band Socks in the Frying Pan bereits mit dem Bandnamen klargestellt, dass sie manches anders macht. Mit einem originellen Bandnamen alleine holt man sich allerdings noch nicht die Auszeichnung „New Band of the Year“ der Irish Music Association, man wird auch nicht von allen großen irischen Festivals gebucht, nur weil der Bandname lustig klingt und den US-amerikanischen Markt erobert man ebenfalls nur, wenn man seine Sache wirklich gut macht. All das ist „Socks in the Frying Pan“ gelungen. Zweifellos besticht die Band vornehmlich live, denn neben ihrer musikalischen Virtuosität ist es ihre Bühnenpräsenz, die ihre Auftrittsorte zum Beben bringt. Wenn die Temperaturen es zulassen, findet das Konzert unter dem Zeltdach im Innenhof der Seegrasspinnerei statt. Eine Reservierung wird empfohlen unter 07022 2096-172 oder reservierung@tvfk.de.