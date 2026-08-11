In 14 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz möchte die Indie-Pop-Künstlerin mit ihrer Band zeigen, dass sie in den letzten Jahren zu sich selbst gefunden hat – und dabei ihren ganz eigenen Sound entwickelt hat. SOFFIE möchte kompromisslos sie selbst sein. Das bedeutet: laut und doch sanft, ehrlich und doch optimistisch, emotional und doch tanzbar.

Die „Für mich da Tour“ bündelt all das, was SOFFIE über sich und ihre Kunst gelernt hat und bringt damit die bislang authentischste Version der Künstlerin auf die Bühne. Sie erzählt Geschichten von Selbstzweifeln, Mut und dem Gefühl, endlich angekommen zu sein – bei sich selbst.

Mit neuen Songs, vertrauter Nähe zum Publikum und einer Liveshow voller Energie lädt SOFFIE alle dazu ein, gemeinsam einen Abend lang loszulassen, zu tanzen und sich selbst ein Stück näher zu kommen.

Die „Für mich da Tour“ ist für alle da, die mehr für sich selbst da sein wollen.