Sofia Talvik – „Center of the Universe“

Die gebürtige Schwedin Sofia Talvik ist mit ihrer Musik um die ganze Welt gereist.

Auf ihrem neuen und 9. Album „Center of the Universe“ vereint sie ihre eigene unverwechselbare nordische Melancholie mit moderner Folkmusik im Americana-Stil und definiert so ihren einzigartigen Weg. Das Album erschien im Jahr 2023, wurde für eine Grammy-Nominierung in den USA in Betracht gezogen und kletterte in Europa und den USA in die Radio-Charts. Sofia Talvik ist eine außergewöhnliche Künstlerin und begeisterte Geschichtenerzählerin mit einer Stimme, die an Größen wie Joni Mitchell, Judy Collins oder Buffy Sainte-Marie erinnert. Sie durfte sich auf großen Festivals mit Künstlerinnen wie Suzanne Vega und Maria McKee die Bühne teilen. Machen Sie sich bereit für einen einzigartigen und intimen Abend!