In einer Zeit böser, mächtiger Männer und einer ziemlich deprimierenden Weltlage ist Sofikos Umgang mit fiesen Typen und negativen Gefühlen wie eine Umarmung für die Seele.

Sofikos Songs sind persönlich, oft humorvoll und sehr direkt; mit musikalischen Einflüssen aus Liedermacher, Hamburger Schule und punktuell auch Punk ergibt sich ein Sound, den Kenner auch „neue deutsche Leichtigkeit“ nennen. Sofiko ist quasi die Rache der kleinen Frau am Establishment, wobei der Spaß an Musik und kecken Wortspielen stets an erster Stelle steht.

Nach Bangern wie „Spooky“ und „Thomas“ erschien 2025 die erste Studio-EP“ Alleine“. Nach langer Zeit als Solo-Projekt spielt Sofiko seit 2025 in fünfköpfiger Besetzung und bringt die Songs live mit mehr Sound, Dynamik, Geilheit und noch mehr Blödsinn auf die Bühne.

Support:

Nina ist eine Singer-Songwriterin aus Straßburg, ihre Musik fließt irgendwo zwischen den Grenzen von Folk und Indie-Musik. Von der Tinte aufs Papier, vom Papier zur Musik, verwandelt sie ihre (oft verworrenen) Gedanken in poetische Lieder. Mit ihren ehrlichen und bewusst Imperfekten Texten erschafft sie Wort für Wort einen Ort, an dem man sich wie zu Hause fühlen kann.