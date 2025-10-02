sogno, o realtà?

In vielen Opern spielt beim Protagonisten die Art der Wahrnehmung seiner Umgebung eine zentrale Rolle.

Bereits früh von Monteverdis Werken bis zur Zauberflöte führt die Verken­ nung der Wahrheit oder die Fehleinschätzung anderer zu Extremsituationen und verlangt Charakteren wie Pamina einiges an Gefühls­ stürmen ab. Von Donizettis Frauen­figuren wie Lucia di Lammermoor kennen wir den in Szene und Musik gesetzten Wahnsinn. In Verdis Falstaff glaubt Ford seinen Ohren nicht und in den Monologen des Jedermann ist dessen Begegnung mit dem Tod nicht Wahn, sondern bittere Wirklichkeit. Ein ausser­ gewöhnlicher, facetten­reicher Abend mit den emotio­ nal­ sten und groteskesten Verblendungen und Wahnvorstellungen aus der Welt der Oper.