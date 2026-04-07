Soirée auf Schloss Fachsenfeld

Am 4. Juli um 18 Uhr ist das Vogler Quartett gemeinsam mit dem Pianisten und künstlerischen Leiter des Kammermusikforums Baden-Württemberg, Ruben Meliksetian, zu Gast auf Schloss Fachsenfeld.

Das Programm spannt einen Bogen von der Wiener Klassik bis zur Spätromantik: Joseph Haydns heiteres „Vogel-Quartett“ eröffnet den Abend, gefolgt von Erich Wolfgang Korngolds klangfarbenreichem zweiten Streichquartett. Den Abschluss bildet Robert Schumanns berühmtes Klavierquintett Es-Dur – ein Höhepunkt der romantischen Kammermusik.

Seit seiner Gründung 1985 steht das Vogler Quartett für höchste kammermusikalische Qualität und Kontinuität. In unveränderter Besetzung hat das Ensemble einen unverwechselbaren Klang entwickelt und zählt heute zu den international führenden Streichquartetten. Konzertreisen führen die Musiker in die großen Musikzentren Europas, nach Nordamerika, Asien und Australien.

Ruben Meliksetian gehört zu den profilierten Pianisten seiner Generation. Als Solist und Kammermusiker ist er international gefragt und gastiert bei renommierten Festivals. Neben seiner Konzerttätigkeit wirkt er als Professor an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig und engagiert sich intensiv für die Förderung des musikalischen Nachwuchses.