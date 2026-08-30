SOKAE sind kein Hintergrundrauschen. Eher der Moment, in dem selbst die Nachbarn kurz überlegen, ob sie mitfeiern oder ausziehen. Mit einem ironischen Unterton packen SOKAE ihre Botschaften auf die Bühne. Dazu treffen klare, kritische Texte auf Refrains, die sofort hängen bleiben und schnell im Kopf kreisen. SOKAE haben sich mit ihrer intensiven Live-Energie und ihrem unverwechselbaren Stil innerhalb kurzer Zeit einen Namen gemacht. Mehr als 70 Konzerte und über 170.000 Streams verdeutlichen, dass die Band ihr Publikum erreicht. Nach einem erfolgreichen Jahr 2025 zieht es SOKAE zunehmend auf renommierte Festivalbühnen, darunter das Kessel Festival in Stuttgart. Dort stehen sie gemeinsam mit Künstler/innen wie Nina Chuba und SDP vor einem Publikum von mehreren tausend Menschen auf der Bühne. Ein wichtiger Schritt war die Veröffentlichung der EP „TEAM SOKAE“ im November 2025. Finanziert durch Crowdfunding und getragen von einer engagierten Community, brachte sie der Band auch Auszeichnungen wie „Single der Woche“ und „EP des Monats November“. Nach einer ganzen Palette an EPs, veröffentlicht das Trio im Oktober 2026, in Zusammenarbeit der Initiative Musik, endlich ihr erstes Album und schlägt damit ein neues, lang erwartetes Kapitel in der Bandgeschichte auf. SOKAE setzen nicht auf Perfektion, sondern auf Echtheit. Mit direkten Texten, ungefilterter Energie und einer mitreißenden Bühnenpräsenz schaffen sie Shows, die laut, nahbar und voller Dynamik sind.
SOKFEST
Club Zentral Hohe Straße 9, 70174 Stuttgart
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Konzerte & Live-Musik