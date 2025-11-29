Seine Konzerte sind kompromisslos der Kunst gewidmet, seine Vertiefung in das Repertoire vom Frühbarock bis ins 20. Jahrhundert legendär.

Mit stoischer, asketischer Hingabe spielt Grigory Sokolov jede Spielzeit nur ein einziges Programm, dessen Wesen er bis in die letzte Verzierung hinein erkundet. Und mit seinen oft zahlreichen Zugaben eröffnet er auch nach dem eigentlichen Konzert weitere musikalische Universen. Wir sind stolz, den Ausnahmepianisten bereits zum dritten Mal in der TauberPhilharmonie zu Gast zu haben – diesmal im ganz besonderen Rahmen, denn Grigory Sokolov feiert 2025 seinen 75. Geburtstag. Wir laden Sie ein zu musikalischer Überwältigung, zu hochindividuellen Interpretationen und vor allem zu außergewöhnlicher Klavierkunst.

Grigory Sokolov, Klavier

Das Programm wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Konzerteinführung 19.00 Uhr