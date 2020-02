Kurz gesagt ist SOKONINARU ein gemischtes Duo aus Osaka (seit 2011), bestehend aus Juko Suzuki (Gitarre/Gesang) und Misaki Fujiwara (Bass/Gesang), hinzu kommt noch ein technisch perfekter Schlagzeuger.

Soundmäßig ist das ganze so abgefahren und eben auch nicht so einfach zu beschreiben: Math Rock, Post Hardcore, Indie Prog Metal, dazu cleaner Gesang, der eher an Pop erinnert!

Muß man einfach live erleben, geht in Japan gerade echt durch die Decke . . .

ACHTUNG: SOKONINARU haben für ihre Fans einen extra VIP-Termin (zwischen 19.00 h - 20.30 h) für Autogramme, Fotosessions usw. am Dienstag, den 10.3. bereitgestellt! Ein spezielles Fan-Poster wird auch noch dabei sein! - Ihr müßt dafür nur ein normales Eintrittsticket mitbringen, das dann dort vor Ort (im Climax) entwertet wird. Für´s Konzert selbst (ab 20.30 h) ist dann ein weiteres gültiges Ticket notwendig!

Vorverkauf (VVK) zzgl. Geb. an jeder CTS(eventim)-Vorverkaufsstelle in Deutschland oder beim Eventbüro Stuttgart (im Wittwer, 1. Stock / Schloßplatz).

Versand per Post ebenso über www.eventbuero.com

Hardtickets bei Ratzer Records, Saturn, Flaming Star und Bonnie & Clyde in Stuttgart!