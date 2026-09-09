Solano & Shine ist eine Brückeninitiative für Frauen aller Hintergründe. Wir fördern persönliche Entfaltung, berufliche Entwicklung und gegenseitige Unterstützung.

In Kooperation mit dem Forumtheater möchten wir die Geschichten, den Alltag und das Engagement migrantischer Aktivistinnen sichtbar machen und auf die Bühne bringen. Erlebe Empowerment durch kollektives Handeln, baue Mut auf und spiele aktiv mit!

Kostenlos. Keine Anmeldung erforderlich.