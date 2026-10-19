SOLARKLÄNGE 2026 – DIE PSYTRANCE-ESKALATION DES JAHRES!

Schluss mit der Ruhe!

Nach fast einem halben Jahr Pause brechen wir das Schweigen. SOLARKLÄNGE ist zurück – und wir kommen nicht leise!

Schnallt euch an für ein akustisches und visuelles Gewitter, das alles in den Schatten stellt, was ihr bisher erlebt habt!Wir kapern die berüchtigte Krypta (Fabrik für Kunst und Kultur) in Göppingen und verwandeln sie in eine absolute High-Energy-Zone.

Keine Kompromisse, kein Halten mehr. Hier wird die Nacht zum Tag gemacht!

🌀 DER PSY-TEMPEL BEBT! 🌀Macht euch bereit für den optischen Overkill.

Die Deko-Götter von Free Optics fackeln nicht lange und ballern eine monumentale UV-Landschaft in die Krypta, die eure Sinne komplett schmelzen lässt.

Laser, Schwarzlicht, pure Magie – das hier ist kein normaler Clubabend, das ist ein Trip in eine andere Galaxie!

🔊 DAS LINE-UP: KEIN GEPLÄNKEL, NUR VOLLGAS! 🔊🔥

Double TroubleHypnotisch, verdammt treibend und absolut gnadenlos. Sie übernehmen das Kommando und jagen euch Bässe durch den Körper, die euch gar keine Wahl lassen außer: TANZEN!🔥

EnanoEin absoluter Garant für maximale Energie an den Decks. Er versteht es wie kein anderer, die Crowd zu lesen und mit seinem treibenden, kraftvollen Sound für akute Eskalationsgefahr auf dem Floor zu sorgen!🔥

IndumatiBereitet euch auf ein Set voller Spielfreude und einen unaufhaltsamen Flow vor. Indumati bringt pure Ekstase direkt auf den Dancefloor und lässt garantiert keinen Fuß stillstehen – Schweißgarantie inklusive!🔥

Lucy FaerMagisch, tief und absolut packend. Sie serviert euch einen Sound, der den Floor zusammenschweißt, euch packt und nicht mehr loslässt. Gänsehautmomente vorprogrammiert!🔥

EmotionName ist Programm! Macht euch gefasst auf ein hochenergetisches Sound-Gewitter. Verspielte Kicks treffen auf eine unaufhaltsame Dynamik, die den Puls nach oben treibt!🪐 DIE SPECIALS – MEHR ALS NUR EIN RAVE:🔊 High-End Soundsystem: Bass, der eure Knochen vibrieren lässt!🌈

Free Optics UV-Art: Schwarzlicht-Welten der Extraklasse.💉

Tattoos von El Pedrino: Der weltbekannte Artist ist am Start und sticht euch eure Tattoos direkt live auf der Party! Holt euch eure bleibende Erinnerung direkt auf die Haut!🎨

UV-Bodypainting: Werdet selbst zur leuchtenden Leinwand!

Outdoor-Garten: Spektakuläre Vibes unter freiem Himmel!⸻

📍 WO? Krypta | Fabrik für Kunst und Kultur e.V.Karl-Ehmann-Straße 2973037 Göppingen📅 WANN?Samstag, 21.11.202621:00 Uhr – 05:00 Uhr

🎟️ ABENDKASSE ONLY (ONLY BOX OFFICE)!Kein Vorverkauf.

Wer zuerst kommt, tanzt zuerst. Kommt früh, die Hütte wird voll!⸻✨ ONE TRIBE · ONE

SPIRIT · ONE LOVE ✨Checkt unsere Social-Media-Kanäle für die heißesten Updates vor dem Start.

Reißt euch los, packt eure Leute ein und lasst uns zusammen die Zeit stillstehen lassen!

🚀 Euer Dreamspaceproject Team – Bereit für den Abriss! 🚀