SOLAS - ein irischer Krimi von Klaus Zeh

Inspektor Shane Cameron ist im Grunde eine gescheiterte Existenz. Nach einer persönlichen Tragödie lebt er mit Mitte 50 wieder bei seiner Mutter. Ein Amtshilfe-Ersuchen führt ihn nun in den äußersten Norden Irlands. Die Leiche eines zwölfjährigen Mädchens ist an der Küste gefunden worden. Was geschah in jener Septembernacht?

Der Autor:

Klaus Zeh wirkt als Schriftsteller, Lyriker, Sänger und Liedermacher.

Während 34 Bühnenjahren hat er eine Vielzahl von Büchern und CDs veröffentlicht.

Vor allem sein Buch "Sophia" hat die Literaturszene aufgerüttelt.

Seit 2015 setzt er sich künstlerisch und privat gegen Menschenhandel, Zwangsprostitution und sexuelle Gewalt an Kindern ein.

Er ist Gründer der Initiative Kunst.GEGEN.Kinderhandel und Fördermitglied bei diversen Menschenrechtsorganisationen.

