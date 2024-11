Solberger Stubenmusik - "Adventskonzert"

Advent bei Kult-X ohne die Solberger Stubenmusik? Undenkbar! Der 1. Advent ist bei der Steinheimer Kulturreihe unmittelbar mit den längst zur liebgewonnenen Tradition gewordenen Konzerten der Solberger Stubenmusik verbunden. So werden die Musiker aus Schwäbisch Gmünd das Steinheimer Publikum auch in diesem Jahr wieder mit alpenländischen Weisen, klassischen Melodien und schwäbischen Geschichten auf die Vorweihnachtszeit einstimmen.

Mit Harfe, Zither, Hackbrett, Gitarre und Bass zaubert das Ensemble aus Schwäbisch Gmünd, in dem auch Kult-X-Chef Jörg Thum am Hackbrett live zu erleben ist, am Sonntag, den 1. Dezember, in der Aula der Erich Kästner Realschule bei festlicher Beleuchtung und heimeliger Atmosphäre eine besinnliche Stimmung, die einem warm ums Herz macht.

Die Solberger Stubenmusik ist nicht nur bei "Kult-X" seit vielen Jahren ein gerne gesehener Gast. Auch in etlichen Funk- und Fernsehsendungen stellt das Saitenmusik-Ensemble sein außergewöhnliches Können immer wieder unter Beweis. Die Fachpresse lobt das höchst professionelle und dennoch heimelige Zusammenspiel der Musiker, die allesamt nicht nur eine fundierte musikalische Ausbildung haben, sondern auch sehr viel Herzblut in die Sache einfließen lassen. Stubenmusik-Konzert im Advent, um die Seele baumeln zu lassen ...