Advent bei Kult-X ohne die Solberger Stubenmusik?

Undenkbar... Inzwischen ist es schon eine liebgewordene Tradition, dass die Musiker aus Schwäbisch Gmünd das Steinheimer Publikum mit alpenländischen Weisen, klassischen Melodien und schwäbischen Geschichten auf die Vorweihnachtszeit einstimmen. Mit Harfe, Zither, Hackbrett, Gitarre und Bass zaubern sie bei Kerzenschein und heimeliger Atmosphäre eine besinnliche Stimmung, die einem warm ums Herz macht. Das Ensemble ist nicht nur bei Kult-X ein seit vielen Jahren gerne gesehener Gast. Auch in etlichen Funk- und Fernsehsendungen stellt das Saitenmusik-Ensemble sein außergewöhnliches Können immer wieder unter Beweis. Die Fachpresse lobt das höchst professionelle und dennoch heimelige Zusammenspiel der Musiker/innen, die allesamt nicht nur eine fundierte musikalische Ausbildung haben, sondern auch sehr viel Herzblut in die Sache einfließen lassen. Ein Stubenmusik-Konzert im Advent zum "Seele baumeln lassen"