Sie sind jung und talentiert: das SolDuo. Gefördert und unterstützt durch den Deutschen Musikrat spielen Elena La-Deur und Noel Shutina Konzerte in ganz Deutschland.

Die Flötistin absolvierte schon jung ihr Bachelor-Studium und erarbeitete sich dabei ein breit gefächertes Repertoire, sowohl im Bereich der zeitgenössischen Musik als auch in historischer Aufführungspraxis. Für diese stilistische Vielseitigkeit und ihre ausgeprägte Musikalität erhielt Elena La-Deur bereits zahlreiche Auszeichnungen und Stipendien. Noel Shutina wurde ebenfalls mehrfach für sein Können an der Gitarre ausgezeichnet. Auch sein Repertoire weist eine große Vielfalt an Epochen auf und macht deutlich, dass er ein großes Spektrum an Klangfarben beherrscht.

Diese Vielfalt zeigt sich auch in dem Programm des Duos, das wahrhaftig „Zeitlos“ ist. Ob Lieder der Renaissance von John Dowland, Klassiker des Barock wie J. S. Bach oder musikalische Poesie des Impressionismus – SolDuo erweckt sie alle zum Leben und zeigt, wie zeitlos großartige Kompositionen sind.