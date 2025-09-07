Sole Azul – finnisch-argentinische Tango-Jazz-Melange

Sole Azul reißt den Tango an den Wurzeln aus und pflanzt ihn in den nordischen Frostboden!

Kein Wunder, sind doch bei Sole Azul drei hochgeschätzte finnische Musiker am Werke, die zur Spitze der finnischen Jazz-Szene gehören und sich in diversen weiteren Stilen tummeln.

Das Trio arrangiert alte Tango-Stücke, die Musiker schreiben aber auch eigene Stücke – heraus kommt eine faszinierende Melange aus Tango und Jazz. Bandleader und Akkordeonist Harri Kuusijärvi bewegt sich traumwandlerisch durch diverse ”Schubladen” von Jazz über Prog-Rock bis World Music. Schon mehrfach war er auf Tour in Deutschland, zuletzt mit dem Sänger Jaakko Laitinen.

Pauli Lyytinen ist einer der führenden Saxophonisten Finnlands, er taucht auch gerne in musikalisch freiere Gefilde und lässt es gerne krachen, z.B. mit Raoul Björkenheim oder seinem Magnetic Orchestra. Eero Tikkanen ist einer der gefragtesten Kontrabassisten der finnischen Jazz-Szene, man hört ihn bei Linda Fredrikssons Mopo und vielen anderen Bands.

”Das Trio treibt die finnische Tangotradition durch die Türen, ohne anzuklopfen, und hält den Zuhörer durch eine leidenschaftliche und vielschichtige Reise fest in seinem Griff”, begeistert sich der finnische Radiosender Savon Sanomat.