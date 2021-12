Das Soleil Niklasson Quintet ist eine Band, welche ihren eigenen Sound impulsiv und zugleich sensibel zwischen Jazz & Soul entwickelt. Die Band zeigt, dass Power pur und sanfte leise Töne sich nicht ausschließen müssen.

Im Mittelpunkt der Band steht die hervorragende amerikanische Sängerin Soleil Niklasson. Die aus Chicago stammende charismatische Musikerin ist auf vielerlei Weise mit Jazz, Gospel und Soul aufgewachsen und diese Authentizität spürt man auch in ihrer Musik in ihren Konzerten. Soleil ist eine spirituelle und temperamentvolle Sängerin, die es vermag, mit ihrer großartigen Stimme das Publikum in ihren Bann zu ziehen. Ihr Gesang kommt von ganzem Herzen und und strahlt pure Lebensfreude aus. Ihre Stimme berührt, ist warm und kraftvoll, geerdet und voller Energie. Soleil´s Motto: „ My theme is to challenge the mind and move hearts!“ Sie arbeitete bereits mit Legenden wie Oscar Brown Jr., Stan Getz, Billy Preston, Linda Hopkins und Rod Stewart zusammen und tourte durch Europa und die USA. Mit ihrer ausgezeichneten Band, dem Soleil Niklasson Quintet, präsentiert sie ihre eigenen Songs, welche stilistisch vom Jazz, Blues, Soul, Gospel und Latin geprägt sind.

Freuen Sie sich auf einen geschmeidigen Einstieg in das Jubiläumsjahr des Jazz-Club „Schloss“ Köngen. Jazz, der unter die Haut geht!

Musiker

Soleil Niklasson voc

Abdreas Laux sax

Sven Bachmann p

Caspar van Meel kb

Andreas Griefingholt dr

Liebe Jazzfreunde!

Seit Mittwoch, 24.11.2021 gilt in Baden-Württemberg die Alarmstufe II: Zutritt zu unseren Konzerten haben nur Geimpfte und Genesene mit einem negativen Antigen-Test (2G+). Davon ausgenommen sind u.a. geboosterte Personen (→ weitere Ausnahmen). Maskenpflicht während der Veranstaltung. Beachten Sie bitte unser Hygienekonzept! Aktuell startet der Kartenverkauf immer erst nach dem vorangegangenen Konzert.