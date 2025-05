Anlässlich der Landesgartenschau 2008 führte der Heimat- und Museumsverein Bad Rappenau e.V. zum ersten Mal ein Soleworschtfest durch. Auch in diesem Jahr wird das beliebte Fest wieder bei den Bohrhäusern am Bohrturm stattfinden.

Der Heimat- und Museumsverein lädt dazu alle Bürgerinnen und Bürger sowie Kurgäste ganz herzlich ein. Am Samstag, 28.06.2025, gibt es ab 14.00 Uhr am Bohrhausmagazin leckere in Sole getauchte Würste, wie sie einst die Salzsieder der Bad Rappenauer Saline gegessen haben. Also zurück in die „gute alte Zeit““ – und Bad Rappenauer Soleworscht probieren!

Ein Stück Vergangenheit möchte der Verein mit dieser Veranstaltung wieder lebendig machen: Denn die Salzsieder in der altehrwürdigen Saline Bad Rappenau haben in ihren Pausen oftmals die Würste an einem Bindfaden in der Siedepfanne erwärmt und dann die leckeren salzig schmeckenden Würste verzehrt. So ist es auch nur selbstverständlich, dass der Heimat- und Museumsverein bei seinem SOLEWORSCHT-Fest kein Salz aus dem Discounter, sondern eigens für diese Aktion direkt aus 180 Meter Tiefe gepumpte Bad Rappenauer Original-Sole verwenden wird. Und da Salz Durst macht, dürfen natürlich Getränke nicht fehlen.

Genießen Sie die angenehme und anregende Atmosphäre am Bohrhausmagazin neben dem Bohrturm, der Verein lädt herzlich zur 9. Auflage des SOLEWORSCHT-FESTES am Samstag, 28.06.2025, ab 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr ein und freut sich auf Ihr Kommen.

Auch bei schlechtem Wetter ist vorgesorgt: In den 2023 sanierten Solebohrhäusern, kann bei jedem Wetter die Wurst gegessen werden. Alternativ bietet der Verein auch ein Käsebrot an. Über einen zahlreichen Besuch würde sich der Heimat- und Museumsverein Bad Rappenau sehr freuen.