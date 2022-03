Soli Deo Gloria

Der in Mittelfranken beheimatete Konzertchor „Capella Vocalis“ musiziert in der Metropolregion Nürnberg, Fürth und Erlangen ebenso wie an vielen weiter entfernten Konzertorten. Das 1987 gegründete Ensemble mit rund 40 Mitgliedern erarbeitet vornehmlich geistliche A-cappella-Literatur aller Epochen. Die Leitung des Konzerts hat Bernhard Joerg.

Unser Sonntagscafé hat wie immer von 13.30 bis 17 Uhr für Sie geöffnet.