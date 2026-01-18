Solidarity

Ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 2025 beleuchtet menschliche Solidarität, die durch Krisen und Kriege ausgelöst wird.

Der Film verknüpft Beobachtungen aus Flüchtlinslagern, UN-Debatten und Alltagszenen von Helfern zu einer Reflexion über Ursprung und Sinn von Solidarität zwischen humanitärem Ideal und politischen Grenzen. Er arbeitet die Selektivität solidarischer Aktionen heraus und fragt nach deren positiven und negativen Seiten. Auf diese Weise entsteht ein vielschichtiges Porträt geleisteter Solidarität, ihrer Grenzen und ideologischen Fallstricke.