Solisten- und Orchesterkonzert

Die Musikschule Köngen/Wendlingen am Neckar lädt zu ihrem Jahreskonzert in den Treffpunkt Stadtmitte ein. Beginn 17 Uhr. Eintrittskarten gibt es zum Preis von 15 € / 8 € ermäßigt gibt es im Vorverkauf nur noch am Donnerstagnachmittag, 27.10. und am Freitagvormittag, 28.10. in der Geschäftsstelle in Wendlingen am Neckar zu kaufen. Restkarten je nach Verfügbarkeit auch noch an der Abendkasse.