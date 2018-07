Auf unserer Bärensee-Ausfahrt entführen wir Sie auf eine traumhaft schöne und vor allem sehr naturbelassene Rundtour um Stuttgart West. Vom Treffpunkt aus fahren wir vorbei am Schloss Rosenstein weiter Richtung Stuttgart Nord in den Killesberg Park.

Vorbei am Bismarckturm geht es entlang des Kräherwaldes zur Lenzhalde. Nach einer erneuten Steigung kommen wir schließlich beim Schloss Solitude an. Hier genehmigen wir uns erst einmal eine ordentliche Verschnaufpause. Einmal aus dem Gaskessel draußen und oben, bleiben wir so ziemlich auf der Höhe und radeln entlang des Krumbachtals zum Bärensee – einer der drei Parkseen. Die Parkseen (Bärensee, Neuer See und Pfaffensee) und das Bärenschlössle zählen zu den beliebtesten Ausflugszielen der Stuttgarter. Beim Bärenschlössle legen wir eine kleine Rastpause ein. Danach geht es über den Rot- und Schwarzwildpark nach Botnang und schließlich zurück zu unserem Ausgangspunkt.

Alle Stopps im Überblick:

•(Höhenpark) Killesberg •Bismarckturm •(Am) Kräherwald •Krumbachtal •Schloss Solitude

•Bärensee •Bärenschlössle •Botnang •Stuttgart West

Leistungen: Leih-e-Bike, Leih-Helm, ein Wasser, ein Snack

Bei Anreise mit eigenem Rad gewähren wir einen Nachlass von € 5,-

TREFFPUNKT: Hackstraße 2, 70190 Stuttgart (im Notfall 0176-611 27 943) Bitte seien Sie 15 Minuten vor Tourstart am Treffpunkt, damit das Fahrrad angepasst werden kann. Dauer: ca. 5 Stunden Mindestteilnehmerzahl: 5 Personen Sprache: deutsch/englisch

HINWEISE:

Zu Beginn werden die Teilnehmer in die E-Bikes und Straßenverkehrsregeln eingewiesen. Wir empfehlen Ihnen ein festes Schuhwerk und bequeme Kleidung anzuziehen. Mit dem E-Bike sollten auch Ungeübte die Hügel hinaufgeflogen kommen. Nichtsdestotrotz erfordert die Tour gute Kondition und vor allem Lust, mit dem Rad auch mal den ein oder anderen Hügel zu erklimmen.

Teilnahmebedingungen unter www.stuttgart-tourist.de/teilnahmebedingungen-sbb

Dienstleister: Stuttgart by Bike, Wagenburgstr. 178, 70186 StuttgartVermittler: Stuttgart-Marketing GmbH

Veranstaltungsort

Informationen zum Treffpunkt erhalten Sie bei der Anmeldung bzw. Buchung

70173 Stuttgart

Telefon: +49 (0)711 2228 123 (Buchungsservice)

info@stuttgart-tourist.de

Kontakt

Stuttgart by Bike (Stuttgart)

Wagenburgstr. 178

70186 Stuttgart