Solo für 3 - Von Menschen, die du (nicht) kennst

Was ist das für ein Mensch neben dir an der Ampel, der alte Mann im Bus oder die neue Kollegin im Büro gegenüber?

Bei “Solo für 3” holen wir - inspiriert von unserem Publikum - genau diese Alltagsfiguren auf die Bühne. Ob absurd komisch oder berührend nah am echten Leben – alles entsteht im Moment: durch eure Ideen, unsere Spielfreude und ganz viel Improvisations-Magie.

Was, wenn der Mensch an der Ampel heimlich Science-Fiction-Romane schreibt? Was, wenn der alte Mann im Bus früher ein weltberühmter Opernsänger war? Was, wenn die neue Kollegin mitten im Leben nochmal ganz von vorne anfängt? Improtheater aus dem echten Leben – oder fast. Mal voller Witz, mal mit Gänsehaut. Komm vorbei, gib uns Stoff – und erlebe, was auf der Bühne daraus wird.

“Solo für 3”, das Impro-Format mit Raum für Fantasie, Witz und Tiefe – über Menschen, wie wir sie alle kennen. Oder gerne besser kennenlernen würden.