Vom Solo-Lied zum Chor-Lied: Konzertabend mit dem Jungen Chor Stuttgart, Leitung: Paul Theis

„Ach, welch herrliche Musik…! Die käme in mein Gepäck wenn ich auf eine einsame Insel übersiedeln müsste…“

Ja, es gibt Werke der klassischen Musik, die uns sofort ansprechen, vielleicht täglich begleiten, erinnern, haften bleiben. In das Einsame-Insel-Gepäck würde für viele Musikliebende die Bach'sche Air, Mozarts Nachtmusik oder Elgars Pomp and Circumstances gehören. Solo-Lieder der Romantik, gerade solche von Saint-Saëns, Fauré u.a. finden wir vielleicht auch darin.

Die Adaption von Franz Schuberts Klavier-Lieder für Orchester und/oder Chor haben die Klassik-Szene schon vor einigen Jahrzehnten bereichert. Die Bearbeitung von Solo-Liedern anderer Komponisten für gemischten Chor allerdings ist jüngeren Datums. Als Vorlagen für unser Konzert dienen neben Kompositionen der o.g. Tondichter auch Lieder von Peter Cornelius, Hugo Wolf und der weniger bekannten Fanny Hensel. Idee und Arrangement für diesen „Schatz“ gehen allesamt vom Chorleitungsprofessor der Stuttgarter Musikhochschule Denis Rouger aus. Der Carus-Verlag hat seinen editorischen Anteil geleistet.

Ergänzend zum Programm wollen wir den zu Unrecht vernachlässigten Zyklus „From the bavarian Highland“ von Edward Elgar aufführen. Elgar unternahm 1894 gemeinsam mit seiner Frau Alice eine Reise in die bayerischen Alpen. Die Eindrücke von Volksmusik und Tanz verarbeitete Alice in sechs Gedichten unter dem Titel „Szenen aus dem bayerischen Gebirge“, die Edward dann später in Musik fasste.